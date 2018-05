POL-HRO: Heute Auftaktveranstaltung zur Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" für den Mai 2018 - "Radfahrer im Straßenverkehr"

Rostock/Neubrandenburg (ots) -

Heute werden in den Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock die Radfahrer im Straßenverkehr im Fokus der Anhaltekontrollen stehen. Die Auftaktveranstaltungen hierzu finden in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeiinspektionen Neubrandenburg und Schwerin statt. Die Beamten führen sowohl mobile und stationäre Anhaltekontrollen als auch Präventionsveranstaltungen (praktische Radfahrprüfung und Fahrradcodierung) durch. Zusätzlich achten sie bei allen anderen Verkehrsteilnehmern - wie bereits im Vormonat - verstärkt auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ziel der Auftaktveranstaltungen ist es, den Radfahrern die Teilnahme am Straßenverkehr und die damit verbundenen Gefahren näher zu bringen und zu thematisieren sowie das rechtskonforme Verhalten bei den Verkehrsteilnehmern zu fördern, um langfristig die Zahl der Verkehrsunfälle zu senken. Alle interessierten Medienvertreter haben die Möglichkeit diese Veranstaltungen zu begleiteten und sich hierfür in den jeweiligen Pressestellen der beiden Polizeipräsidien anzumelden und Informationen sowie statistische Angaben zu erhalten. Polizeipräsidium Neubrandenburg, Pressestelle, Tel.: 0395/5582-2040 Polizeipräsidium Rostock, Pressestelle, Tel.: 038208/888-2040

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell