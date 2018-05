POL-EL: Bad Bentheim - Motorrad gestohlen

Bad Bentheim (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag- und Montagmittag ein an der Baumwollstraße mit einer Panne abgestelltes Motorrad gestohlen. Die Suzuki VS 1400 Intruder stand dort verschlossen am Fahrbahnrand. Der Wer des Kraftrades wird auf etwa 11000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05922)9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

