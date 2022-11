Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Kleinkraftrad gestohlen

In Neuschoo ist am Donnerstag ein Kleinkraftrad gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das silberne Kleinkraftrad der Marke Zündapp nach ersten Erkenntnissen aus dem Fahrradstand der Grundschule am Schaftrift entwendet. Die Tatzeit ist zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Ihlow/Ochtelbur - Wohnungseinbruch

Zu einem Tageswohnungseinbruch ist es am Donnerstag im Ortsteil Ochtelbur gekommen. Zwischen 8.45 Uhr und 11.15 Uhr stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Am Mühlenmeer ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großheide - Einbruch

Unbekannte sind am Donnerstag in ein landwirtschaftliches Anwesen in Großheide eingebrochen. Zwischen 7.15 Uhr und 11.15 Uhr verschafften sich die Täter im Terhaller Weg gewaltsam Zutritt zum Wohnteil des Anwesens und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 72 in Aurich ist am Donnerstag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 77 Jahre alter Renault-Fahrer auf der Popenser Straße und bog nach rechts in die Leerer Landstraße (B 72) ab. Hierbei stieß er mit einem 58 Jahre alten Radfahrer zusammen, der bei Grünlicht die Bundesstraße querte. Der 77-jährige Renault-Fahrer erfasste den 58-Jährigen frontal. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war kurzzeitig in Richtung Innenstadt gesperrt.

