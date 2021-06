Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Wittmund - Betrunken gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Yachthafen in Carolinensiel kontrollierten Beamte am Mittwochvormittag, gegen 10:30 Uhr, einen Autofahrer, der wie sich herausstellte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen wurden seine Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt. Er wird sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens für sein Handeln verantworten müssen.

Wittmund - Betrunken gefahren

Eine 48-jährige Autofahrerin war am Mittwochabend betrunken in Wittmund unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten die Frau gegen 22 Uhr in Altfunnixsiel an und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, eine Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

