Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Transporter mit Auto zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Großefehn ereignet. Auf der Kanalstraße Süd war nach bisherigem Erkenntnisstand um kurz nach 10 Uhr ein 24 Jahre alter Mann mit einem Renault Transporter in Fahrtrichtung Wiesmoor unterwegs. Als er in die Brückstraße einbog, übersah er offenbar eine entgegenkommende Opel-Fahrerin. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 57 Jahre alte Opel-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kanalstraße Süd war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise vollgesperrt.

