POL-AUR: Holtgast - Von Straße abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Ein 25 Jahre alter VW Golf Fahrer ist in der Nacht zu Dienstag in Holtgast von der Straße abgekommen. Er fuhr gegen Mitternacht auf der Straße Süd Uppum in Richtung Dornum. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Am Straßenrand prallte er gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. In einem Graben kam er zum Stehen. Der 25 Jahre alte Fahrer aus Wittmund und sein 19 Jahre alter Beifahrer aus Wittmund wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

