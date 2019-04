Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto beschädigt; Upgant-Schott - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Norden am Freitag einen grauen Audi A6 beschädigt. Die Täter zerkratzen in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19 Uhr den Wagen. Der Audi war in der Straße Im Thuner abgestellt. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Donnerstag zwischen 4:30 Uhr und 17 Uhr ein brauner Renault Kadjar beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Keno-Tom-Brook-Straße in Upgant-Schott. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

