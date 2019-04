Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Baucontainer; Norden - Pedelec-Fahrer leicht verletzt; Norden - Straßenverkehr gefährdet

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Baucontainer

Unbekannte haben sich in der vergangenen Woche gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in Norden verschafft. Aus dem Container, der sich auf dem Gelände eines Blumencenters an der Gewerbestraße befand, entwendeten der oder die Täter unter anderem einen Kernbohrer der Marke Conel. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 28. März, 14 Uhr, und Montag, 1. April, 6:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Dornum ist am Montag auf der Osterstraße in Norden mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Der 82-Jährige VW-Golf-Fahrer übersah offenbar beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer aus Norden. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 81-jährige Pedelec-Fahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Straßenverkehr gefährdet

Ein unbekannter Geländewagen-Fahrer hat am Montag auf der Wurzeldeicher Straße in Norden den Straßenverkehr gefährdet. Der Fahrer eines dunklen Geländewagens fuhr gegen 14:50 Uhr in Richtung Norden und überholte zwischen dem Woldeweg und dem Ortseingang Norden mehrere Fahrzeuge. Dabei achtete er offenbar nicht auf einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser musste stark abbremsen und an den rechten Straßenrand fahren, um einen frontalen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

