Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Versuchter Überfall; Leezdorf - Diebstahl aus Rohbau

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Überfall

Ein Unbekannter hat am Freitagabend in Norden versucht einen 22-jährigen Mann aus Gießen auszurauben. Der Unbekannte bedrohte den jungen Mann und forderte seine Brieftasche. Der Vorfall ereignete sich gegen 23:36 Uhr in der Straße Derk-de-Haan-Padd. Erbeuten konnte der Täter nichts. Der Täter wurde durch das Opfer als circa 190cm groß und schlank beschrieben. Er soll komplett in schwarz gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Leezdorf - Diebstahl aus Rohbau

Unbekannte haben in Leezdorf eine Bandsäge aus einem Rohbau gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Rohbau im Berer Weg und entwendeten die Bandsäge der Marke Clipper. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr. Es entstand ein Schaden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

