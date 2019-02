Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht von Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht von Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Esenser Straße in Aurich hat eine 75-jährige Frau aus Aurich beim Ausparken ihres Fahrzeugs am Donnerstag mehrere parkende Autos beschädigt. Obwohl sie vor Ort auf die entstandenen Schäden hingewiesen wurde, entfernte sie sich vom Unfallort. Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei, die daraufhin die Verursacherin der Schäden ermitteln konnte.

