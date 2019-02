Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Informationsveranstaltung Studium bei der Polizei

Aurich/Wittmund (ots)

Informationsveranstaltung Studium bei der Polizei

Die Polizei lädt am Dienstag, 12. Februar, zu einer Informationsveranstaltung ein. Interessierte können sich über das Polizeistudium und die Möglichkeiten des Einstiegs in den Polizeiberuf informieren. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und findet im Dienstgebäude der Polizei Aurich im Fischteichweg 1-5 in Aurich statt.

