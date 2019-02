Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Bäckerei; Wittmund - Auf Ackerschlepper aufgefahren; Friedeburg - Zwei Verletzte nach Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in Wittmund in eine Bäckerei eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei, die sich in einem Gebäude mit mehreren Geschäften in der Straße Am Markt befindet. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 20:30 Uhr, bis Freitag, 5:47 Uhr. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auf Ackerschlepper aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 83-jährige Mann aus Wittmund fuhr mit seinem VW UP auf der Webershausener Straße und übersah dort nach ersten Erkenntnissen den vor ihm fahrenden Ackerschlepper eines 29-jährigen Wittmunders. Der 83-Jährige fuhr auf und wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer des Ackerschleppers wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Friedeburg - Zwei Verletzte nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Eine 33-jährige Frau aus Wittmund wollte gegen 11:15 Uhr mit ihrem Hyundai i30 vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Friedeburger Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 81-jährigen Friedeburgerin, die mit ihrer Mercedes B-Klasse auf der Friedeburger Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Frauen leicht verletzt wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell