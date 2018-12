POL-AUR: Norderney - Einbruch in Supermarkt

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Einbruch in Supermarkt

Auf Norderney kam es zwischen Samstag, 08.12.2018, 13:30 Uhr, und Sonntag, 09.12.2018, 09:30 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl in einen Supermarkt in der Nordhelmstraße. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Nebeneingangstür des Supermarktes und gelangten so ins Innere. Dort wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und Zigarettenschachteln, Tabakdosen und Baumwolltaschen entwendet. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04932 92980.

