POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt; Aurich - Mit dem Fahrrad gegen einen Schlagbaum; Wiesmoor - Unbekannter fährt gegen Auto

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

In Aurich wurde zwischen Montag, 21:45 Uhr, und Donnerstag, 10:30 Uhr, ein grauer Mitsubishi beschädigt. Er war in der Straße "Am Tennisplatz" abgestellt. Mutmaßlich stieß ein Unbekannter mit seinem Auto beim Ein- oder Ausparken dagegen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Mit dem Fahrrad gegen einen Schlagbaum

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 25. April, gegen 15:30 Uhr die Schranke zu einer Parkplatzzufahrt einer Bank am Marktplatz in Aurich beschädigt. Er soll mit seinem Herrenrad gegen den Schlagbaum gefahren sein und so einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich verursacht haben. Der Mann floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weitere Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

Wiesmoor - Unbekannter fährt gegen Auto

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Wiesmoor, Hauptstraße, einen schwarzen Audi am vorderen Radkasten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

