Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Einladung Medienvertreter: Verabschiedung von Polizeidirektor Hans-Jürgen Bremer und Amtseinführung von Polizeioberrat Stephan Zwerg

Aurich (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, wird Hans-Jürgen Bremer als langjährigen Leiter der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund offiziell in den Ruhestand verabschieden. Im Anschluss führt der Polizeipräsident den Nachfolger, Stephan Zwerg, in sein neues Amt ein. Unter den etwa 160 Gästen werden zahlreiche Vertreter aus Polizei, Politik, Wirtschaft, Justiz und Kirche teilnehmen. Auch die Landräte Harm-Uwe Weber, Holger Heymann wie auch Landtagspräsident a.D. Hermann Dinkla sowie der Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Johann Saathoff, werden anwesend sein. Die Veranstaltung findet statt am:

Dienstag, den 30. April 2019, um 10:00 Uhr, Energie-, Bildungs-, und Erlebnis-Zentrum Aurich Osterbusch 2, 26607 Aurich

Über Ihre Teilnahme und Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Bitte melden Sie sich unter der u. g. Erreichbarkeit an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Osnabrück

Marco Ellermann

Telefon: 0541 - 327 1024

E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell