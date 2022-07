Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220705-3: Gefahrensituation Ab- und Einbiegen: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Wesseling (ots)

Am Montagabend (4. Juli) sind bei einem Verkehrsunfall in Wesseling ein Senior (79) und eine jugendliche Beifahrerin (16) verletzt worden. Den 79-Jährigen brachten Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik, während die 16-Jährige leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Gegen 18 Uhr sollen die beiden Fahrzeuge der Unfallbeteiligten an der Kreuzung von Theodor-Heuss-Straße und Brühler Straße an einer rotzeigenden Ampel gestanden haben. Die 19-jährige Fahrerin einer Mercedes E-Klasse sei mit ihrer Beifahrerin, als die Ampel auf Grün umschlug, von der Theodor-Heuss-Straße nach links auf die Brühler Straße abgebogen. Dabei seien sie mit einem entgegenkommenden VW Crafter zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der 79-jährige Fahrer des Crafters durch die Aufprallenergie gegen einen Ampelmast der Kreuzung.

Polizisten forderten für die beiden Fahrzeuge Abschleppwagen an und sperrten die Kreuzung während der Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde vollständig. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell