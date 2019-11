Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 181108-3: Nachbarin vertrieb Einbrecher- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Durch ihr vorbildhaftes Verhalten, unbekannte Personen anzusprechen, konnte eine Zeugin (46) einen Einbruch verhindern.

Am Donnerstagabend (07. November) versuchten gegen 18:30Uhr zwei männliche Täter durch Hebeln an der Balkontür in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "Am Obstgarten" einzudringen. Die aufmerksame Nachbarin und ein weiterer Zeuge bemerkten die fremden Personen und sprachen diese an. Daraufhin ließen sie von der Tat ab und flohen über den Balkon in Richtung des Friedhofs. Laut Zeugenangaben waren die Einbrecher etwa 20 Jahre alt und beide dunkel gekleidet. Einer der Täter war etwa 1,95 Meter groß und der andere Täter 1,85 Meter. Der kleinere von beiden trug außerdem eine Wollmütze. Die Polizei bittet um weitere Hinweise, falls Ihnen, als Zeuge, diese Personen im tatrelevanten Zeitraum aufgefallen sind. Dazu wenden Sie sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 02233-52-0. (akl)

