POL-REK: 171117-1: Geschwindigkeit ist Killer NR. 1! - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei kontrollierte im Kreisgebiet die Geschwindigkeit. Ein Autofahrer fuhr fast doppelt so schnell. Wir geben die Messstellen für den Zeitraum Montag, 20. November bis Samstag, 25. November 2017 bekannt.

Mit den ständig stattfindenden Geschwindigkeitsmessungen soll das Geschwindigkeitsniveau insgesamt "gesenkt" werden. Die nicht angepasste Geschwindigkeit im Straßenverkehr ist immer noch der Killer Nummer 1!

Der Verkehrsdienst der Polizei kontrollierte am Donnerstag (16. November) am Vormittag die Geschwindigkeit auf der Landesstraße 496 in Kerpen in Höhe der Autobahnanschlussstelle Türnich. Ein 26-jähriger Kerpener fuhr mit seinem Auto auf der Strecke, auf der 100 km/h erlaubt sind mit gemessenen 198 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, Zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. (Das beigefügte Bild zeigt die Anzeige des Lasermessgerätes)

Die Messstellen der Polizei für die 47. Kalenderwoche finden Sie in der beigefügten Anlage (als pdf) und im Internet unter http://url.nrw/polizeirek_blitzer. Die Polizei führt auch an anderen Stellen Geschwindigkeitskontrollen durch. (wp)

