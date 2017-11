POL-REK: 171116-1: Fahrradfahrer flüchtete- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine weitere Radfahrerin stürzte nach einem Zusammenstoß. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 61-jährige Dame aus Hürth fuhr mit ihrem Fahrrad am Mittwoch (15. November) gegen 18.15 Uhr auf der Bonnstraße Richtung Fischenich. Sie fuhr auf dem rechten Radweg kurz hinter der Einmündung zur Nussallee (in Richtung Fischenich gesehen), als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen kam. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 61-Jährige stürzte und sich verletzte. Der Radfahrer hielt kurz an, fuhr dann aber, ohne sich um die Dame zu kümmern, weiter in Richtung Luxemburger Straße. Die 61-Jährige begab sich in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte sie dieses wieder verlassen. Eine Beschreibung des flüchtigen Radfahrers ist nicht möglich. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Radfahrer machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

