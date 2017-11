POL-REK: Fußgänger schwer verletzt/ Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Auto erfasste den Mann.

Ein 21-Jähriger fuhr Samstagabend (11. November) gegen 23.00 Uhr auf der Gladbacher Straße aus Richtung Köln-Aachener-Straße kommend. Der Elsdorfer beabsichtigte nach rechts in die Liebfrauenstraße abzubiegen. In Höhe der dortigen Bushaltestelle trat ein 59-Jähriger auf die Fahrbahn. Der Wagen erfasste den Fußgänger. Der Mann verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten bei dem 21-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,74 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (bb)

