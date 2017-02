Die Originalstaffeln "Gilmore Girls" ab Montag, 20:15 Uhr, auf sixx

Welcome Home, Girls! Was passt besser zum Mädelsabend auf sixx als das kultigste Mutter-Tochter-Gespann der US-Serien-Geschichte? Eben! Deshalb zeigt sixx die Originalfolgen von "Gilmore Girls" ab 6. Februar 2017 immer montags um 20:15 Uhr. Darin geht es um Mutter Lorelai (Lauren Graham) und ihre Tochter Rory Gilmore (Alexis Bledel), die ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Welcome Home, Girls! Was passt besser zum Mädelsabend auf sixx als das kultigste Mutter-Tochter-Gespann der US-Serien-Geschichte? Eben! Deshalb zeigt sixx die Originalfolgen von "Gilmore Girls" ab 6. Februar 2017 immer montags um 20:15 Uhr. Darin geht es um Mutter Lorelai (Lauren Graham) und ihre Tochter Rory Gilmore (Alexis Bledel), die unterschiedlicher nicht sein könnten: Lorelai ist rebellisch und ein bisschen verrückt, während Rory eifrig auf ihre Zulassung an der Harvard-Uni hinarbeitet. Mit viel Humor, Kaffee und schlagfertigen Dialogen stellen sie sich den Herausforderungen ihres Lebens in der Kleinstadt Stars Hollow.

Foto: © 2000 Warner Bros.

