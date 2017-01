Weltweit geringe Erwartungen an Trump als Präsidenten

Hamburg (ots) - Seit Freitag bekleidet Donald Trump offiziell das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Weltweit erwarten lediglich ein Drittel (34%) der Menschen, dass er ein guter Präsident wird. Das ergab eine internationale Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos in 24 Ländern.

Vor allem Russland schätzt Trump als guten Präsidenten ein

Von Donald Trump erwarten acht von zehn (78%) Deutschen, er werde ein schlechter Präsident werden. Die Spanier sehen Trumps kommende Amtszeit am negativsten: 84 Prozent fürchten, er werde ein schlechter Amtsträger. Auch in Mexiko (81%), Großbritannien (81%) und Frankreich (77%) wird von Trump mehrheitlich nichts Gutes erwartet. In Russland (74%) und Indien (65%) wird der Regierungszeit Trumps dagegen positiv entgegengesehen. In den Vereinigten Staaten ist die Meinung erneut geteilt (52% positiv/48% negativ).

Ein Drittel hält Amtsenthebung Trumps noch 2017 für wahrscheinlich

Dass Präsident Trump bereits in diesem Jahr wieder seines Amtes enthoben wird, erwartet knapp ein Drittel (31%) der Befragten weltweit. Knapp die Hälfte hält es allerdings für unwahrscheinlich. In Italien und der Türkei halten die meisten der Befragten weltweit eine Amtsenthebung für wahrscheinlich (je 42%). Die Hälfte der Amerikaner (52%) glaubt dagegen nicht, dass das passieren wird. In Deutschland glaubt ebenfalls knapp die Hälfte (48%), Trump werde auch im nächsten Jahr noch Präsident sein.

Steckbrief:

Diese Ergebnisse stammen aus einer repräsentativen Studie, die zwischen dem 21. Oktober und 04. November 2016 unter 16.096 Befragten in 22 Ländern durchgeführt wurde.

Über Ipsos

Ipsos ist ein unabhängiges Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Unsere engagierten Forscher bestimmen Marktpotenziale, zeigen Markttrends, testen Produkte, Werbung und Dienstleistungen, erforschen die Wirkung von Medien und geben der öffentlichen Meinung eine Stimme.

Der Forschungsbereich Ipsos Public Affairs ist ein leistungsstarker Partner für Politik- und Sozialforschung in Deutschland.

Pressekontakt:

Original-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell