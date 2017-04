Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement: ENTEGA Stiftung vergibt den mit 60.000 Euro dotierten "Darmstädter Impuls"

Auszeichnung: Die ENTEGA Stiftung hat den Darmstädter Impuls verliehen. Auf dem Foto von links: Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig (Vorstandsvorsitzende ENTEGA Stiftung), die Preisträger Timur Beygo für die Initiative "Teachers on the Road", Rosa Opossum für Vielbunt e.V. und Jakob Schoen für Jugend Rettet e.V. sowie der Darmstädter ... Bild-Infos Download

Darmstadt (ots) - Für ihr Engagement zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ist der Verein Jugend Rettet e.V. mit dem "Erasmus Kittler Preis" ausgezeichnet worden. Der Verein betreibt seit Juli 2016 eine private Seenotrettung mit einem eigenen Boot auf dem Mittelmeer. Menschen in Seenot werden lokalisiert und je nach Situation durch Rettungsinseln gesichert oder an Bord genommen.

Die Auszeichnung ist Teil des Preises "Darmstädter Impuls", der mit insgesamt 60.000 Euro dotiert ist. "Wir brauchen Initiativen wie "Jugend Rettet". Sie zeigen, dass aktive Menschen, die nicht wegschauen, unsere Welt verändern können", sagte die Vorstandsvorsitzende der ENTEGA Stiftung, Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig, bei der Preisverleihung am Donnerstag, 20. April, in Darmstadt.

Die ENTEGA Stiftung vergibt seit 2009 alle zwei Jahre die Preise des "Darmstädter Impuls". Sie werden an Initiativen und Persönlichkeiten verliehen, die sich lokal, regional oder national für das Gemeinwohl einsetzen. Die Preise, die jeweils mit 20.000 Euro verbunden sind, sollen Impulse für mehr bürgerschaftliches Engagement setzen.

Der nationale "Erasmus Kittler Preis" würdigt herausragendes nationales Wirken, das das Gemeinwohl stärkt. Im Darmstädter Wissenschafts- und Kongresszentrum darmstadtium wurden auch die zwei weiteren Preise des "Darmstädter Impuls" vergeben: Mit dem "Ludwig-Bergsträßer Preis" wird bürgerschaftliches Engagement in der Region Rhein-Main-Neckar gewürdigt. Der Preis wurde an das Netzwerk Konkrete Solidarität e.V. für das Projekt "Teachers on the Road" verliehen. Die Initiative "Teachers on the Road" hat sich zum Ziel gesetzt, Flüchtlingen durch regelmäßigen Deutschunterricht mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. "Das ist ein wesentlicher Beitrag, um die Isolation von Flüchtlingen zu beenden", sagte der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch, Vorsitzender des Kuratoriums der ENTEGA Stiftung.

Dritter Preis des "Darmstädter Impuls" ist der lokale "Charlotte Heidenreich von Siebold Preis". Dieser geht an den Darmstädter Verein Vielbunt e.V., der sich seit seiner Gründung im November 2010 für die Interessen von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen (LGBT) einsetzt. Ziel des Vereins ist es, Diskriminierung abzubauen, um die Vielfalt und Akzeptanz in der Stadtgesellschaft zu fördern.

