Wer ist hier der "King of Kotelett"?! Im Halbfinale von "The Taste" wird Alexander Herrmann zum wilden Stier - am Mittwoch, 16. November 2016, um 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots) - Halbfinale bei "The Taste"! Roland Trettl, Cornelia Poletto und Frank Rosin gehen jeweils noch mit zwei Köchen ins Rennen um den perfekten Löffel. Nur Alexander Herrmann frohlockt: "Hallo, wir sind zu dritt! Das sollen erst mal andere nachmachen." Doch seine gute Stimmung bekommt schnell einen Dämpfer. "Der schon wieder!" Der 45-Jährige reagiert extrem genervt, als er hört, wer der Gastjuror sein wird: Fleischexperte und "King of Kotelett" Ludwig Lucki Maurer. Kein gutes Omen für Herrmanns Team? In der vorherigen Staffel verlor er zwei Kandidaten durch Luckis Bewertung. Frank Rosin erinnert sich: ",Bamm!' hat das gemacht... Vielleicht dieses Jahr wieder?" Luckis Thema dieses Jahr: Zubereitung, also roh, pochiert, gegrillt oder auch sautiert. Welches Team schickt den besten Löffel und damit den ersten Kandidaten direkt ins Finale? Der Fleisch-Papst und Bio-Bauer versucht, fair zu bleiben: "Wir sind hier im Halbfinale von ,The Taste'. Ich sage nicht, dass mich ein Löffel nicht überzeugen konnte, sondern ich sage jetzt einfach, welcher der viertbeste Löffel war." Und dann tatsächlich: Der schon wieder! Team Alexander Herrmann. "Einfach nichts sagen gerade, ok!" Der sonst so freundliche fränkische Spitzenkoch ist sauer. Stinksauer. Und dann legt er los: "Das Thema war Handwerk. Dieser Löffel war handwerklich nicht besser zu machen. Punkt. ... Diese Entscheidung werde ich nicht akzeptieren." Schließlich rennt er wutschnaubend aus dem Studio: "Bitte, ich hör' mir die Scheiße nicht an!" Entsetzte Gesichter bei den Kandidaten. Marco (47, aus Velbert): "Ich glaube, wenn er nicht rausgegangen wäre, wäre er Lucki an die Kehle gegangen." Viviana (32, aus München) wirbt um Verständnis: "Der Lucki kann ja nichts dafür, dass ihm dieser Löffel nicht so gut gefallen hat wie die anderen." Kehrt Alexander Herrmann zu seinem Team zurück? Und ist die Stimmung noch zu retten? Schließlich steht noch das Einzelkochen an, in dem sich endgültig entscheidet, wer im Finale von "The Taste" dabei ist und die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro wahrt - am Mittwoch, 16. November 2016, um 20.15 Uhr in SAT.1.

Team Rot - Cornelia Poletto: Christian (34, Kelkheim/Hessen), Jörg (38, Werben/Brandenburg) Team Gelb - Alexander Herrmann: Marco (47, Velbert/Nordrhein-Westfalen), Gina (31, Postbauer-Heng/Bayern), Fabian (27, Saarbrücken) Team Blau - Frank Rosin: Viviana (32, München), Tilo (41, Diensdorf-Radlow/Brandenburg) Team Grün - Roland Trettl: Boris (38, Brackenheim/Baden-Württemberg), Frank (46, Frankfurt am Main)

Weitere Infos zu "The Taste" finden Sie auf http://presse.sat1.de/TheTaste4 sowie auf http://www.sat1.de/tv/the-taste.

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation / PR Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1187 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Tabea Werner Tel.: +49 (89) 9507-1167 Email: Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com

Kandidaten-PR:

Linda Feller / Inna Wende Pepperstark GmbH Tel: +49 89 4114-7756 Email: team@pepperstark.de

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell