stern TV - Mittwoch, 21. Dezember 2016, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Nach dem Anschlag in Berlin: Wie sicher ist Deutschland?

Entsetzen, Fassungslosigkeit und Angst: Nach dem Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem am Montagabend mindestens zwölf Menschen starben und 48 verletzt wurden, stehen die Menschen in Deutschland unter Schock. Sie können nicht glauben, was passiert ist. Viele beschäftigt aber auch die Frage nach der aktuellen Sicherheitslage in Deutschland. Wie groß ist die Gefahr für Anschläge? Was gilt es nun zu beachten? Und: Welche Gefahr geht möglicherweise von Flüchtlingen aus? Die Diskussion sowie aktuelle Informationen und Hintergründe zum Anschlag von Berlin, bei dem ein Unbekannter mit einem LKW auf einen Weihnachtsmarkt gerast war und viele Menschen überrollt hatte: Mittwoch live bei stern TV.

Keine Ersatzteile: Kunden mit Samsung-Handy warten Monate auf eine Reparatur

Kerstin Baldinger ist sauer: Seit rund drei Monaten schon muss die Mutter einer Tochter auf ihr Handy verzichten. Denn: Samsung kann keine Ersatzteile für die notwendige Reparatur des Displays ihres neuen Galaxy S7 Edge liefern, heißt es. Ein Einzelfall ist die 35-Jährige damit nicht: In der stern TV-Redaktion haben sich viele Zuschauer gemeldet - und davon berichtet, dass sie zum Teil seit Monaten auf die Reparatur ihres Samsung-Handys warten. Der Grund für die Verzögerungen ist bei allen der gleiche: Es gibt offenbar Lieferschwierigkeiten bei den Ersatzteilen. Betroffen davon sind vor allem Modelle aus den Reihen S6 oder S7 - also die neuesten Geräte des Herstellers. Wie kann das sein? Um das herauszufinden, hat stern TV bei den Händlern nachgefragt: in kleinen Geschäften, aber auch bei den Marktführern im Elektrohandel, Media Markt und Saturn. Das Ergebnis der Stichproben: Mittwoch live bei stern TV. Zu Gast im Studio ist dann auch IT-Experte Tobias Schrödel.

Kindheitstraum erfüllt: Wotan Wilke Möhring spielt den "Old Shatterhand"

Er gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern des Landes: Über 90 Filme hat Wotan Wilke Möhring bereits gedreht, doch jetzt schlüpfte er in eine seiner Traumrollen: Im RTL-Dreiteiler "Winnetou" spielt er "Old Shatterhand", den besten Freund des Apachen-Häuptlings. Für den Charakterdarsteller geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: "Als ich das gehört habe, habe ich alles andere abgeblasen, weil ich gesagt habe, das muss ich machen - egal wie, egal mit welchen Mitteln", so der 49-Jährige rückblickend. Denn: Er sei schon immer ein großer Winnetou-Fan gewesen: "Ich habe alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen, war bei den Karl-May-Festspielen in Elspe und habe ein Autogramm von Pierre Brice." Über die Rolle als "Old Shatterhand" und darüber, wie er in diesem Jahr Weihnachten verbringen wird, spricht Wotan Wilke Möhring live bei stern TV.

Zwischen Abitur und Zahn-OP: Harte Zeiten für die Beutelspacher-Fünflinge

Sie sind die bekanntesten Fünflinge Deutschlands - und einmal im Jahr zu Gast bei stern TV: Silvana, Esther, Johannes, Daniel und Christian Beutelspacher. Seit ihrer Geburt begleitet die Redaktion sie mit der Kamera - so auch in diesem Jahr. Für die Geschwister ist es eine besondere Zeit: Denn es sind die letzten Monate, die sie alle gemeinsam zu Hause wohnen. Nach dem Abitur werden die Fünf getrennte Wege gehen. "Das wird sicher eine Umstellung, wenn man dann alleine ist", sagt Esther Beutelspacher. Und auch die anderen sehen der Zukunft ohne die Geschwister mit gemischten Gefühlen entgegen: "Weil man es ja gewöhnt ist, dass immer jemand da ist", sagt Christian. Doch nun heißt es erst einmal "Lernen fürs Abitur". Und: Bei allen Fünf müssen die Weisheitszähne gezogen werden. Wie sie den Eingriff überstanden haben und was sie nach dem Abitur vorhaben, das erzählen Esther, Silvana, Daniel, Christian und Johannes bei ihrem Besuch live bei stern TV. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder die alljährliche Live-Musik mit den Beutelspacher-Fünflingen.

Was für eine Überraschung: stern TV verschenkt XXL-Weihnachtsbaum

Jedes Jahr werden in Deutschland 24 Millionen Weihnachtsbäume gekauft. Der Durchschnittsbaum der Deutschen ist 1,68 Meter hoch und wiegt ein paar Kilo. stern TV wollte deshalb wissen: Wie reagiert eine ganz normale Familie auf einen Weihnachtsbaum, der diese Maße um ein Vielfaches überschreitet? Mit einem zehn Meter hohen, sechs Meter breiten und 1500 Kilo schweren Baum hat sich stern TV-Reporter Stefan Uhl also aufgemacht - zu einer völlig unvorbereiteten Familie irgendwo in Deutschland. Wie die sein Geschenk angenommen hat? Die ganze Geschichte live bei stern TV.

