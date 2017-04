phoenix live: Rede May und Abstimmung über Neuwahlen im britischen Unterhaus - Mittwoch, 19. April 2017, 13 Uhr

Bonn (ots) - Die Neuwahlen in Großbritannien am 8. Juni dominieren die Vor-Ort-Sendungen bei phoenix: In London kommt am Mittag das britische Unterhaus zusammen, um darüber abzustimmen. Zuvor will Premierministerin Theresa May im Parlament ein Statement abgeben. Im Anschluss heißt es: It's Question Time. phoenix ist live dabei und überträgt sowohl die Rede, als auch Fragestunde und Abstimmung. Im Bonner Studio bei Moderator Klaus Weidmann ist der freie Journalist Grahame Lucas zu Gast und kommentiert die Ereignisse.

Pressekontakt:

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell