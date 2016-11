Macht, Intrigen, Geld und Mord - Thriller-Serie über eine der einflussreichsten Familien Europas: Sky 1 zeigt "Die Medici - Herrscher von Florenz" exklusiv ab 27. Dezember

Sky 1 präsentiert: "Die Medici - Herrscher von Florenz" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Spannende Historien-Thrillerserie über den Aufstieg und den Fall der intriganten Machtfamilie Medici im 15. Jahrhundert - Starbesetzt mit Richard Madden ("Game of Thrones") und Dustin Hoffman ("Rainman") - Von Regisseur Sergio Mimica-Gezzan ("Die Säulen der Erde") - Sonderprogrammierung der ersten Staffel von 27. bis 30. Dezember als Doppelfolgen um 21.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 - Sky 1 ist seit 3. November exklusiv auf Sky in Deutschland und Österreich für alle Kunden verfügbar: linear sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar

10. November 2016 - Florenz im Jahre 1429: Cosimo de Medici (Richard Madden) tritt in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Giovanni de Medici (Dustin Hoffman). Was niemand ahnt: Das Familienoberhaupt wurde ermordet. Sohn Cosimo behält das Geheimnis um den Tod für sich. Doch die Macht der Medici ist den neureichen Händler-Familien von Florenz ein Dorn im Auge. Ein Erzrivale scharrt die Kaufleute um sich, um die Macht der Medici zu brechen, während Cosimo den Mörder seines Vaters sucht. Historiendrama meets Polit-Thriller: Richard Madden als unerfahrener Clan-Chef zwischen Rachegelüsten und Lebensgefahr ab 27. Dezember um 21.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Die Miniserie, von Sergio Mimica-Gezzan großartig inszeniert, war in Italien ein Riesen-Erfolg. Rekordverdächtige 7,5 Millionen Zuschauer sahen die bildgewaltige Historien-Serie um die Ränkeschmiede der Medicis. Und ich bin mir sicher, dass sie auch unsere Sky Kunden mitreißen wird."

Zu Geld waren die Medicis im Mittelalter durch den Textilhandel gekommen - um anschließend groß ins Bankengeschäft einzusteigen. Doch mit der römischen Kurie als wichtigstem Kunden zog die Familie Neid und Missgunst an, der Weg für Hinterlist und Erzfeinde war geebnet.

Mit "Die Medici - Herrscher von Florenz" setzt Regisseur Sergio Mimica-Gezzan ("Die Säulen der Erde") die Geschichte einer der mächtigsten Familien Europas als Thriller-Event um. Originaltitel: "Medici: Masters of Florence". Thrillerserie, GB/I 2016. Erste Staffel á acht Episoden. Darsteller: Dustin Hoffman, Richard Madden, Stuart Martin, Annabel Scholey, Guido Caprino, Giorgio Caputo, Tatjana Nardone. Regisseur: Sergio Mimica-Gezzan. Auswahl weiterer Highlights auf Sky 1: Die internationale Erfolgskochshow "MasterChef" (seit 7.11., immer montags), die eigenproduzierte Comedyshow "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!" (seit 4.11., immer freitags), die Dramaserie "Madam Secretary" (seit 8.11., immer dienstags) und die Sky Eigenproduktion "The Tunnel: Sabotage" (seit 9.11., immer mittwochs) sowie "Hooten & The Lady" (ab 29.11., immer dienstags).

Über Sky 1:

Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

