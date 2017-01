phoenix Unter den Linden vor Ort: Donald Trump - Der umstrittene Präsident - Montag, 23. Januar 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Noch nie war ein amerikanischer Präsident bei seinem Amtsantritt so umstritten. Ist Trump ein Revolutionär oder ein Reaktionär? Ein grober Kerl mit interessanten Ideen oder ein unberechenbarer Egomane, der Frieden und Wohlstand der ganzen Welt gefährdet? Was erwarten wir, was erwartet uns vom mächtigsten Mann der Welt?

Darüber diskutiert Alfred Schier mit

- Niels Annen, SPD, außenpolitischer Sprecher - Harald Kujat, ehem. Generalinspekteur der Bundeswehr und ehem. Vorsitzender des Militärausschusses der NATO

