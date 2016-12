Bonn (ots) - Die atompolitische Kehrtwende nach Fukushima erwischte die Energieversorger kalt. Vom Staat wollen sie dafür etliche Milliarden Entschädigung. Am Dienstag veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht sein Grundsatzurteil zum Atomausstieg. Beobachter erwarten ein sehr komplexes Urteil, das den Verfassungsbeschwerden der Energieriesen Eon, RWE und Vattenfall möglicherweise auch nur in bestimmten Punkten stattgeben könnte. phoenix überträgt das Urteil live. Vor Ort in Karlsruhe ist ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam, der die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einordnet und mit dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Christian Kirchberg, diskutiert.

