phoenix Runde: Nach der US-Wahl - Katerstimmung oder Euphorie? - Mittwoch, 09. November 2016, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Bewerber um das Präsidentschaftsamt in den USA haben bis zuletzt um Stimmen gekämpft. Für die Republikaner ist Immobilien-Milliardär Trump ins Rennen gegangen, für die Demokraten die ehemalige Außenministerin Clinton. Noch nie waren die Bewerber so unbeliebt, selten war ein Wahlkampf so schmutzig, die Nation so gespalten.

Welche Spuren hat der Kampf ums Weiße Haus hinterlassen? Wie geeint sind die Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt noch?

Alexander Kähler diskutiert mit

- Prof. Crister Garrett, Politologe, Universität Leipzig - Julius van de Laar, Politikberater Berlin - Prof. Susan Neiman, Philosophin, Einstein-Forum Potsdam - Robert Johnson, Republicans Overseas Osteuropa

