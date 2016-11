phoenix Live: CSU-Parteitag in München - ab Freitag, 04. November 2016, 14 Uhr

Bonn (ots) - Zum ersten Mal ist die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht zum Parteitag der CSU eingeladen. Zuletzt zeigte sich der Parteivorsitzende Horst Seehofer versöhnlich im Streit um die Flüchtlingspolitik mit der Schwesterpartei. Eine Verschärfung des Asylrechts sei der CDU ebenso wichtig wie der CSU. Weitere Themen des CSU-Parteitags sind die Konzepte für den Wahlkampf zur Bundestagswahl im nächsten Jahr sowie zur Landtagswahl 2018.

Am Freitag und am Samstag eröffnet Generalsekretär Andreas Scheuer die Plenarsitzungen, im Anschluss spricht Horst Seehofer. Das Grundsatzprogramm stellt MdL Markus Blume während der zweiten Plenarsitzung am Samstag vor

phoenix berichtet am Freitag und Samstag ingesamt über acht Stunden über den Parteitag. Moderator Thomas Bade führt aus München durch die Sondersendungen. Die politische Einordnung des Parteitagsgeschehens erfolgt durch Helmut Markwort, Mitherausgeber des Focus, Heribert Prantl, Ressortleiter für Innenpolitik und Mitglied der Chefredaktion Süddeutsche Zeitung, und Prof. Heinrich Oberreuter, Direktor des Instituts für Journalistenausbildung Passau.

