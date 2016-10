phoenix Runde: Clinton gegen Trump - Wer macht das Rennen ums Weiße Haus? - Donnerstag, 20. Oktober 2016, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Endspurt um das Weiße Haus: In der Nacht findet in Las Vegas das letzte TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump statt. Ein Showdown der besonderen Art zwischen der ehemaligen Senatorin und Außenministerin und dem Immobilien-Tycoon aus New York. Beim Duell geht es dieses Mal vor allem um Außenpolitik. Das ist das Feld von Clinton, für Trump könnte dies seine letzte Chance sein. Eines steht schon vorher fest: Selten verlief ein Wahlkampf in den USA so schmutzig und bizarr!

Wie haben sich die beiden Kandidaten im dritten und letzten TV-Duell präsentiert? Wer hat wo Punkte gemacht? Welche Rückschlüsse lassen sich ziehen für den Endspurt bis zum 08. November?

Anke Plättner diskutiert mit

- Jürgen Chrobog, ehem. Botschafter in den USA - Prof. Eberhard Sandschneider, Politikwissenschaftler Freie Universität Berlin - Melinda Crane, Politische Chefkorrespondentin Deutsche Welle TV - Dirk Eilert, Experte für Mimik und Körpersprache

