3satfestival 2017 auf der TV-Bühne: 3sat bringt die aktuellen Kabarett-, Comedy- und Musikprogramme vom Zeltfestival auf den Bildschirm

Mainz (ots) -

Ab Samstag, 30. September 2017, 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Zum 31. Mal findet das "3satfestival" (23. bis 30. September 2017) auf dem Mainzer Lerchenberg statt und verspricht aktuelle Kabarett-, Comedy- und Musikprogramme. Die bringt 3sat direkt im Anschluss auf den Bildschirm - zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr. Für alle, die nicht live im Zelt mit dabei sein können, zeigt 3sat alle Kabarett-Programme komprimiert am 30. September, 7., 8. und 14., 15. Oktober sowie eine Musik-Sendung am 18. November in seinem Programm.

Los geht es am Samstag, 30. September, 20.15 Uhr, mit Andreas Rebers. In seinem aktuellen Programm "Amen" kämpft der "Hohepriester" des Kabaretts mit heiligem Zorn, Akkordeon und anderen friedlichen Waffen der Satire gegen Dogmen, Doofheit und politische Manipulation. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, widmet sich Mathias Tretter in seinem brandneuen Soloprogramm "Pop" dem Irrsinn der postdemokratischen Gesellschaft von Pop bis Populismus. Mit "Scherzo Spirituoso" präsentiert das Musik-Kabarett "Ass-Dur" um 21.15 Uhr Gesang, Klavier, Pop und klassische Musik.

Am Samstag, 7. Oktober, 20.15 Uhr, fordert Philip Simon in seinem neuen Programm "Meisenhorst" das Publikum auf, im Hirnstübchen mal wieder selbst die Strippen zu ziehen. Um 21.00 Uhr präsentiert Deutschlands beliebtester Choleriker Gernot Hassknecht: "Jetzt wird's persönlich!". Um 21.30 Uhr zerlegt die junge Schweizerin Hazel Brugger mit maximaler Gelassenheit die Welt in ihre Einzelteile und baut daraus ihr eigenes faszinierendes Universum. Und um 22.00 Uhr plädiert Katie Freudenschuss mit Mut zu Gefühl und Pathos für ein bisschen mehr "Hollywood im Alltag".

Am Sonntag, 8. Oktober, 20.15 Uhr, wagt Deutschlands lustigster Diplom-Physiker Vince Ebert in seinem neuen Programm "Zukunft is the Future" den ganz großen Blick nach vorne. Anschließend, um 21.00 Uhr, erzählt Horst Evers in "Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex" Geschichten von der Schönheit des Scheiterns.

Am Samstag, 14. Oktober, 20.15 Uhr, präsentiert Nico Semsrott die aktuelle Version seines Programms "Freude ist nur ein Mangel an Information" und erklärt einmal mehr, dass schlechte Laune viel Freude machen kann. Um 21.00 Uhr beweist Hennes Bender durch Gesellschaftskritik mit Hang zum Unfug und einer gesunden popkulturellen Verstrahlung, dass Kabarett und Comedy keine Gegensätze sind. Simon & Jan, das musikalischste Himmelfahrtskommando, seit es Liedermacher gibt, kombiniert um 21.30 Uhr in seinem Programm "Halleluja!" meisterhaft filigrane Gitarren, Harmoniegesang und bitterbös-komische Texte. Am Ende des Kabarett-Abends, um 22.00 Uhr, verspricht Konrad Stöckel eine irre Physik-Chemie-Zauber-Unterhaltungs-Show mit Knalleffekt.

Am Sonntag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, beschließt der leidenschaftliche Verbraucherschützer Philipp Weber das Kabarett-Programm des diesjährigen 3satfestivals und stellt sich in seinem Programm "Weber N°5: Ich liebe ihn!" der Totalvermarktung des Lebens entgegen.

Und wenn das letzte Wort gesprochen ist, folgt die Musik: Die französische Sängerin Patricia Kaas hat auf ihrer Europa-Tournee 2017 im 3sat-Zelt Halt gemacht. 3sat zeigt die Aufzeichnung des Konzerts am Samstag, 18. November, 21.45 Uhr.

