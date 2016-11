Regensburg (ots) - Für Volkswagen gilt besonders, was eine ganze Branche dringend beherzigen sollte: Der Autohersteller muss die Weichen für die Zukunft stellen - und zwar rasch und konsequent. Daher gilt es auch, die Investitionen in die richtige Richtung zu lenken. VW will den Konzern in Richtung E-Mobilität steuern. Um beim weltweiten Elektro-Wettrennen zu den Siegern zu gehören, sollte sich das Unternehmen weitgehend selbst um das Thema Batterien kümmern. Wenn in China und den USA Batterie- und Elektroautowerke stehen, wird es für die deutschen Automobilhersteller zu spät sein. Eine eigene Batterieproduktion sollte aber zumindest auch ein personeller Ausgleich für die vielen tausend Jobs sein, die in der klassischen Autoproduktion wegfallen werden.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell