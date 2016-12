Hamburg (ots) - Boris Becker ist willig und noch zu haben - wenn es um den Job des Tennis-Trainers geht. Nach seinen Erfolgen mit Novak Djokovic ist er als Coach darüber hinaus auch höchst anerkannt in der Szene. Und während die große Frage noch lautet, wen Boris Becker als nächstes trainiert, bieten die Buchmacher von mybet schon mal ein paar interessante Kandidatinnen an.

Ab sofort kann unter www.mybet.com auf ein mögliches deutsches Tennis-Traumpaar gewettet werden. Denn die Wette lautet:

"Wen trainiert Boris Becker als Headcoach ab dem 1. Januar 2017?

Andrea Petkovic, Quote 8.00 Sabine Lisicki, Quote 10.00 Angelique Kerber, Quote 12.00"

Warum eigentlich nicht?

