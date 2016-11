Hamburg (ots) - Vor dem Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am Samstag um 15.30 Uhr keimt in Hamburg so etwas wie ein Fünkchen Kampfgeist. Grund dafür ist der glückliche Auswärtspunkt im letzten Spiel bei der TSG Hoffenheim. Ex-Rothose Marcell Jansen fordert, jetzt müsse "die Geilheit kommen". Sicherlich meint er, man müsse mit Volldampf ins Derby gegen Bremen, und dann bis zur Winterpause weiter durchziehen.

Ob der HSV auf Marcell Jansen hört, voller Geilheit voll durchzieht und den SV Werder bis zur Winterpause in der Tabelle überholt, darauf kann ab sofort unter www.mybet.com gewettet werden.

Die Quote darauf, dass der HSV zum 24. Dezember in der Tabelle vor Werder Bremen liegt, beträgt 7.00. Die Quote darauf, dass er es nicht schafft, liegt bei 1.07. Hoffnung sieht anders aus...

