CEU-Präsident Michael Ignatieff spricht am 2. Juni vor Absolventen der Hertie School

Berlin (ots) - Michael Ignatieff, Präsident der Central European University (CEU) in Budapest, wird am 2. Juni die Rede auf der Graduierungsfeier der Hertie School of Governance im Konzerthaus Berlin halten.

Kürzlich hat die ungarische Regierung ein Gesetz auf den Weg gebracht, das speziell auf die privat finanzierte CEU zugeschnitten ist und diese in ihrer Existenz bedroht. Entsprechend wird Ignatieff die Wissenschaftsfreiheit in den Mittelpunkt seiner Rede stellen. Die Hertie School unterstützt gemeinsam mit vielen anderen Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen weltweit den Protest gegen die Novelle des ungarischen Hochschulgesetzes.

"Die Rede auf unserer Abschlussfeier hat immer eine besondere und grundsätzliche Bedeutung. In diesem Jahr sind wir stolz, dass wir Michael Ignatieff diese Plattform bieten können, um seine Botschaft über Wissenschaftsfreiheit als wichtiger Bestandteil der Demokratie an ein internationales Publikum und die Öffentlichkeit zu richten", so Helmut K. Anheier, Präsident der Hertie School of Governance.

Bevor er das Amt des CEU-Präsidenten übernahm, war Michael Ignatieff Professor an der John F. Kennedy School of Government der Universität Harvard. Der Historiker ist ein international gefragter Experte zu Themen der Demokratie und der Menschenrechte. Von 2006 bis 2011 war der Kanadier Parlamentsabgeordneter und Parteichef der Liberalen in seinem Heimatland.

Auf der Graduierungsfeier der Hertie School am 2. Juni 2017 um 15 Uhr werden rund 150 Studierende aus mehr als 30 Ländern in Anwesenheit vieler internationaler Gäste ihre Urkunden entgegennehmen.

Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragend qualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichen Bereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft vorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die Hertie School zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringen und den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurde Ende 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wird seither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.org

