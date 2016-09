neues deutschland: Clownsduo Weh & Meh will zurück auf die Bühne - und "Widersprüche verschärfen"

Berlin (ots) - Nach 16 Jahren Spielpause schlüpfen Hans-Eckardt Wenzel und Steffen Mensching wieder ins Clownskostüm. Als Duo Weh & Meh treten sie für vorerst fünf Vorstellungen noch einmal gemeinsam auf. "Die Gesellschaft hat sich in ihrer Widersprüchlichkeit noch verstärkt", sagt Mensching im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe). "Als wir in der DDR angefangen haben, haben wir das Chaos gegen das Autoritäre, das Dadaistische gegen das Bürokratische gesetzt. Jetzt drängen wieder einige Leute und politische Kräfte zu autoritären Schutzmaßnahmen. Es ist wieder Zeit zu zeigen, dass Unordnung nicht nur Zerstörung oder Schmerz, sondern auch Genuss, Witz und Lachen sein kann." Es gehe ihnen nicht darum, Bekenntnisse abzuliefern, fügt Wenzel hinzu. "Die Widersprüche wollen wir nicht versöhnen, sondern verschärfen."

