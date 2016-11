Berlin (ots) - Befeuert wird der Konflikt auch von einer Auseinandersetzung über die Unternehmensstrategie der Lufthansa. Die wird inzwischen selbst am Heimat-Drehkreuz Frankfurt/Main immer stärker bedrängt. Einerseits von Billig-Airlines wie Ryanair, die ihre Piloten tageweise anheuert und damit viel billiger fliegen kann. Zum anderen durch die stark expandierenden Airlines der Golfstaaten, die der Lufthansa immer mehr Marktanteile bei den lukrativen Interkontinentalflügen abnehmen. Die Lufthansa reagiert mit Auslagerungen und einer eigenen Billig-Airline. Es ist richtig, dass die Gewerkschaften ihr Mitwirken an diesem Neuorientierungsprozess einfordern. Doch bitte nicht auf den Rücken der zahlenden Lufthansa-Kunden. Wenden die sich erst einmal in Scharen ab, könnte die Airline rasch vor einem Existenz-Problem stehen. Und das könnte dann auch für die Piloten sehr teuer werden.

