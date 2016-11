Poetisch, spektakulär und farbenfroh - Eric Gauthier bittet erneut zum Tanz -Zweites International Dance Festival COLOURS vom 06. bis 23. Juli 2017 im Stuttgarter Theaterhaus

Dateiname: mercedesbenzbank-pk-colours2017-feature.mp3

Stuttgart (ots) - Mercedes-Benz Bank unterstützt das Tanz-Spektakel - MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Flamenco, HipHop, Tanztheater, zeitgenössische Choreographien - nächsten Sommer blickt die internationale Tanzwelt wieder einmal nach Stuttgart! Zum zweiten Mal wird mit dem Festival "COLOURS" die bunte Vielfalt des Tanzes auf die Bühne gebracht und das Theaterhaus in einen farbenfrohen Tanztempel verwandelt. Nach der sowohl vom Publikum als auch von der Fachwelt vielumjubelten Festival-Premiere 2015 liegt die Messlatte für Eric Gauthier jetzt natürlich besonders hoch. Der Tänzer, Choreograph und Leiter der Dance Company Theaterhaus Stuttgart möchte den zeitgenössischen Tanz im kommenden Jahr noch heller erstrahlen lassen:

O-Ton Eric Gauthier

2015 war der erste Teil einer ganzen Reihe. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. COLOURS 2017 ist noch größer, noch bunter, es passiert viel mehr in der Stadt. Vieles ist auch umsonst, wir wollen Leute erreichen, die sich Kultur nicht unbedingt leisten können. Jetzt können alle in die Stadt zum Tanzen kommen, das ist für mich das größte Plus des diesjährigen Festivals. Aber auch die Vielfältigkeit der Tanzgruppen, die kommen: Dieses Jahr gibt es mehr. Letztes Jahr gab es 12 Tanzkompanien, dieses Jahr sind es 19 Stück. (0:30)

Seit Mitte 2015 befasst sich Erich Gauthier schon intensiv mit der künstlerischen Planung des Spektakels und freut sich, auch im kommenden Sommer Tänzerinnen und Tänzer aus aller Herren Länder in der baden-württembergischen Landeshauptstadt begrüßen zu können. So wartet das COLOURS-Programm 2017 mit großen Namen, einer hohen Premierendichte und aufregenden internationalen Produktionen auf. Und weil Eric Gauthier überzeugt ist, dass jeder tanzen kann, werden auch nächstes Jahr wieder Workshops von renommierten Choreographen für interessierte Besucher angeboten. Ein ambitioniertes Festival-Programm, das ohne zuverlässige Partner nicht realisierbar wäre. Ganz vorne mit dabei: die Mercedes-Benz Bank als Hauptsponsor. Für den langjährigen Partner des Stuttgarter Theaterhauses ist die Förderung des Festivals eine Herzensangelegenheit, betont der Vorstandsvorsitzende Franz Reiner:

O-Ton Franz Reiner

Die Mercedes-Benz Bank hat 2015 den ersten Schritt gemacht, COLOURS zu unterstützen, weil uns die Idee von Vielfalt und Kreativität in Verbindung mit Tanz total überzeugt hat. Und wir auch der Meinung sind, dass das Thema Integration von Mitarbeitern in das Projekt und der Bevölkerung auf dem Marktplatz in Stuttgart, hat einfach ein Licht gezündet, was wir ins nächste Jahr und in die nächste Runde 2017 mittragen möchten. (0:27)

Um die Stuttgarterinnen und Stuttgarter schon im Vorfeld des Festivals in den Tanzmodus zu bringen, veranstaltet Eric Gauthier mit seiner Company auch 2017 wieder einen XXL-Workshop im Theaterhaus. Die witzigsten Choreographien werden dann wenige Wochen später beim großen COLOURS-Flashmob vor dem Stuttgarter Königsbau präsentiert. Die Botschaft der Aktion ist klar: Alle, egal ob jung oder alt, sind eingeladen, sich an der großen Kunst des Tanzens zu erfreuen. Noch einmal Eric Gauthier:

O-Ton Eric Gauthier

Tanzen ist eine Sprache, die alle verstehen können. Man muss nur die richtige Show zum ersten Mal sehen und dann kannst du einfach eintauchen. Meine Gedanken für COLOURS waren, dass es für viele das erste Mal wird. Diese ganzen Gruppen, die hierher kommen und spielen oder wenn wir in der Stadt tanzen. Der erste Kontakt mit dem Tanz muss so bunt, perfekt und schön sein, dass du mehr Tanz erleben möchtest. Das ist noch einen Schritt in die Richtung, dass die Zuschauer mehr Tanz sehen wollen. (0:30)

Damit auch 2017 wieder alles reibungslos abläuft, werden sich die Profis vom Stuttgarter Theaterhaus um die Organisation des Festivals kümmern. Das deutschlandweit bekannte Kultur- und Veranstaltungszentrum in Stuttgart-Feuerbach wird COLOURS erneut produzieren. Schließlich soll sich das Stuttgarter Dance-Festival in die Riege großer internationaler Tanzfestivals einreihen, so Werner Schretzmeier, der Leiter des Theaterhauses:

O-Ton Werner Schretzmeier

2015 hat gezeigt, dass ein großer Bedarf da ist, dass die Leute mit Freude so etwas aufnehmen, auch mit einer solchen Konzentration. Wenn man dann spürt, dass von der Bedarfssituation der Menschen eine solche Zuneigung vorhanden ist, dann hat man eigentlich schon den Auftrag, das weiter zu machen. COLOURS soll wirklich eine verlässliche Größe werden. (0:29)

Abmoderation:

Stuttgart bittet erneut zum Tanz! Vom 06. bis zum 23. Juli wird die baden-württembergische Landeshauptstadt zum Mekka für Tanz-Verrückte aus der ganzen Welt. Die Mercedes-Benz Bank als Hauptsponsor des Stuttgarter Theaterhauses unterstützt das von Eric Gauthier initiierte International Dance Festival COLOURS.

