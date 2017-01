Neil Patrick Harris im NEON-Interview: "In einem Alter, in dem andere aufs College gehen, saß ich in Hollywood allein in meinem Haus"

Cover NEON 02/2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53006 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, NEON" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Neil Patrick Harris ist ein echtes Spielkind. Der US-amerikanische Schauspieler machte sogar die eigene Hochzeit für seine Gäste zum Rätselparadies: "Nachts wurde an Türen geklopft, es gab abenteuerliche Aufgaben, Briefe mit Rätseln wurden unter den Türen durchgeschoben (...)." Auch liebe er den Nervenkitzel von Escape Rooms und die Serie "Westworld". "Jedes Mal, wenn es in 'Westworld' um das Labyrinth geht, bekomme ich einen Ständer, haha", so Harris im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 02/2017, ab 9. Januar erhältlich).

Der 43-Jährige, bekannt aus der Serie "How I Met Your Mother" und ab 13. Januar in der Netflix-Serie "A Series of Unfortunate Events" zu sehen, war nicht immer so unbeschwert. Nach der Zeit als Teenie-Star in der Serie "Doogie Howser" führte er ein isoliertes Leben: "Ich war damals sehr einsam. In einem Alter, in dem andere aufs College gehen, saß ich in Hollywood allein in meinem Haus", berichtet der Schauspieler. Heute lebt Neil Patrick Harris mit seinem Mann und den gemeinsamen Zwillingen in New York.

Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON (Ausgabe 02/2017) zu finden, die ab 9. Januar 2017 zum Preis von 3,70 Euro im Handel erhältlich ist.

