Revanche! Die zweite Ausgabe der "ProSieben Völkerball-Meisterschaft" steigt am 1. April 2017 - Ticketverkauf für die ProSieben-Event-Show startet

Unterföhring (ots) - Kann das Team "Bachelor" den Titel verteidigen? Oder holt sich diesmal das Team "Internet" den Pokal? Am Samstag, 1. April 2017 geht "Die große ProSieben Völkerball-Meisterschaft" in die zweite Runde. Welches Team überzeugt mit Taktik, Zielsicherheit, Ausdauer und Spielwitz? ProSieben zeigt die große Event-Show live aus dem GERRY WEBER STADION in Halle (Westfalen).

Tickets für "Die große ProSieben Völkerball-Meisterschaft" gibt es ab sofort unter: www.tickethall.de, www.gerryweber-world.de (Tel. 05201-8180) und www.eventim.de (Tel. 01806-570070; 0,20 EUR/Anruf aus dem Festnetz, inkl. MwSt; max. 0,60 EUR/Anruf aus den Mobilfunknetzen, inkl. MwSt).

"Die große ProSieben Völkerball-Meisterschaft" wird produziert von Constantin Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Die große ProSieben Völkerball-Meisterschaft" - am Samstag, 1. April 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell