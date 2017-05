Werder Bremen-Presseservice: Florian Bruns verlässt den Trainerstab der Bundesliga-Mannschaft

Bremen (ots) - Der Trainerstab der Bundesliga-Mannschaft des SV Werder wird mit anderer Besetzung in die kommende Saison starten. Co-Trainer Florian Bruns wird das Team um Cheftrainer Alexander Nouri verlassen. Das bestätigte der SV Werder Bremen am Sonntagmorgen. Bruns, der im September 2016 gemeinsam mit Nouri von Werders U 23-Team zum Bundesliga-Team gewechselt war, verabschiedete sich am Samstagabend von der Mannschaft. "Ich habe mich bei allen für diese extrem wertvolle Erfahrung bedankt und wünsche der Mannschaft, dass sie ihre sportliche Entwicklung so fortsetzen kann. Ich werde die kommenden Monate nutzen, um meine Trainerausbildung voranzutreiben und prüfe verschiedene Möglichkeiten in welchem Rahmen das geschehen kann", so Bruns.

Werders Cheftrainer Alexander Nouri begründete die personelle Veränderung mit Umstrukturierungsmaßnahmen im Team. "Wir haben die letzten Monate bilanziert und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das Trainerteam verkleinern werden. Ich möchte noch enger an die Mannschaft rücken und werde viele Aufgaben wieder selbst übernehmen. Ich bedanke mich bei Florian, der in den vergangenen zwei Jahren eine große Unterstützung war. Ich wünsche ihm auf seinem Weg alles Gute", so Werders Cheftrainer.

Geschäftsführer Frank Baumann sagte zu der Entscheidung: "Florian Bruns hat in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz bei Werder einen sehr wertvollen Beitrag geleistet. Deshalb wollen wir ihn gern weiter an Werder binden. Wir werden in der Sommerpause darüber in aller Ruhe Gespräche führen."

