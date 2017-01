Hannover (ots) - Zum ersten Mal findet das Miss Germany Beauty-Camp vom 31. Januar bis zum 9. Februar im TUI Magic Life auf Fuerteventura in Zusammenarbeit mit der MGC-Miss Germany Corporation statt. Im All-Inclusive-Club bereiten sich die 22 Landes- und Regionalsiegerinnen auf die Miss Germany Wahl im Europa-Park Rust vor, die am 18. Februar stattfindet. Unter der milden kanarischen Sonne absolvieren die Schönheitsköniginnen das bunte Vorbereitungsprogramm, das die Gäste des Clubs miterleben und teilweise auch mitmachen können. Für die Kandidatinnen stehen diverse Fotoshootings, TV-Produktionen und ein Catwalk-Training mit dem Designer und Schauspieler Julian F. M. Stoeckel auf dem Plan - dabei können sich Urlauberinnen garantiert den einen oder anderen Tipp abschauen. Gemeinsam mit den Miss Germany-Anwärterinnen auspowern und die Figur stählen können sich die Clubgäste bei einem der Fitnesskurse. Ein Highlight am Abend ist die Miss Supertalent-Show, bei der die Teilnehmerinnen das Publikum von ihren Talenten zu überzeugen versuchen.

Info: Eine Woche im TUI Magic Life auf Fuerteventura kostet inklusive Flug und All Inklusive ab 640 Euro pro Person im Doppelzimmer. Der All-Inclusive-Club liegt direkt am Meer und bietet Familien, Paaren und Alleinreisenden ein umfangreiches Sport und Unterhaltungsprogramm.

