Fraktionsvize Högl: SPD stiehlt sich nicht aus der Verantwortung

Berlin (ots) - Die Spitzenkandidatin der Berliner SPD und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Eva Högl, hat den angekündigten Gang der Sozialdemokraten in die Opposition verteidigt.

Högl sagte am Montag im Inforadio vom rbb, die SPD stehle sich nicht aus der Verantwortung. "Das hat die SPD erstens nie getan und zweitens schon gar nicht in dieser konkreten Situation", betonte Högl. Die Große Koalition sei abgewählt worden. Ein solches Regierungsbündnis dürfe kein Dauerzustand sein. Deshalb sei es genau richtig, dass die SPD in die Opposition gehe und diese anführe. Das dürfe man nicht der AfD überlassen, so die SPD-Politikerin.

