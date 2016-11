rbb-Kulturradio: Ausstellung zeitgenössischer iranischer Kunst in Berliner Gemäldegalerie verschoben

Berlin (ots) - Die Ausstellung zeitgenössischer iranischer Kunst in der Berliner Gemäldegalerie wird verschoben.

Nach Informationen des rbb-Kulturradios gibt es noch keinen neuen Eröffnungstermin. Eigentlich sollte die Ausstellung am 4. Dezember beginnen. Möglicherweise startet sie noch in diesem Jahr.

Gründe für die Verschiebung sind nicht bekannt. Vor drei Wochen war der iranische Kulturminister zurückgetreten, der die Bereitstellung der Exponate aus Teheran bewilligen musste. Ob die Verschiebung damit zusammenhängt, ist unklar.

Die Gemäldegalerie will Einblicke in die Sammlung des Teheraner Museums für Zeitgenössische Kunst geben. Die Sammlung ist in ihrer Zusammensetzung und ihrer Geschichte einzigartig: Sie verbindet Werke westlicher Kunst mit wichtigen iranischen Kunstwerken, vor allem der 1960er und 1970er Jahre.

