Stuttgarter Zeitung: Zu Trumps Vermittlung im Nahost-Konflikt

Stuttgart (ots) - Es fällt einem zwar schwer, ausgerechnet Trump, der mit den Saudis Waffengeschäfte über 350 Milliarden Dollar angebahnt hat, die Rolle eines Friedensstifters abzunehmen, aber die knallharte Interessenpolitik, die damit einhergeht, bringt zumindest frischen Wind in die erstarrten Verhältnisse im israelisch-palästinensischen Konflikt. Wer weiß, vielleicht ist gerade Trump als erfahrener Businessman in der Lage, den großen Deal in Nahost einzufädeln. Einer, bei dem alle Seiten mehr zu gewinnen als zu verlieren haben. Bei aller Skepsis: Bis zum Beweis des Gegenteils verdient Trump etwas Kredit.

