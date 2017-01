Das "Mix up Art"-Experiment: Ein Künstler, ein Promi, eine Mission - Neue deutsche Sky Arts HD Eigenproduktion ab 7. Februar

ab 7.2., 21 Uhr, auf Sky Arts HD und mit Sky Go Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Neue lokale Eigenproduktion ab 7. Februar, wöchentlich ab 21 Uhr, in Deutschland und Österreich exklusiv auf Sky Arts HD sowie auf Sky Go - Das Experiment: Künstler trifft VIP, sie kennen einander nicht, doch sollen sie gemeinsam ein Kunstwerk kreieren - in nur 48 Stunden - In den ersten Folgen treffen aufeinander: Aktionskünstler Flatz und Schauspielerin Christine Neubauer, Künstlerin Betty Mü und Karikaturist Arno Funke alias Kaufhauserpresser Dagobert sowie Künstler Clemens Brocker und Schönheitschirurg Prof. Werner Mang

Unterföhring, 30. Januar 2017 - Die Versuchsanordnung von Galerist Christoph Walentowski ist einfach: Man nehme einen Künstler sowie eine Person des öffentlichen Interesses, wie z.B. eine Schauspielerin, einen bekannten Schönheitschirurgen oder vielleicht einen Musiker, und gebe ihnen den Auftrag innerhalb von zwei Tagen ein Kunstwerk zu kreieren. Die Krux: Beide sind einander noch nie begegnet, ihre Lebenswelten haben wenig bis nichts miteinander gemein. Schaffen sie es dennoch binnen 48 Stunden ein gemeinsames Werk entstehen zu lassen? Und: Ist das dann wirklich Kunst?

Sky Arts HD präsentiert mit "Mix up Art" ein TV-Experiment der besonderen Art, ab Dienstag, den 7. Februar, um 21 Uhr. In den ersten Folgen treffen aufeinander: der österreichische Aktionskünstler Wolfgang Flatz, der unter anderem mit seinem in schwarz-rot-gold gehaltenen Spruch "Fressen, Ficken, Fernsehen" und selbstverletzenden Inszenierungen provoziert, sowie Schauspielerin Christine Neubauer, die sich neben Pilates unlängst auch der Malerei zugewandt hat. In Folge zwei, zu sehen am 14. Februar, trifft die in München lebende Video- und Lichtinstallationskünstlerin Betty Mü auf den Berliner Karikaturist Arno Funke, auch bekannt als Kaufhaus Erpresser Dagobert. In Folge drei (21. Februar) stellen sich der bayerische Aktionskünstler, Bildhauer und Zeichner Clemens Brocker und Deutschlands bekanntester Schönheitschirurg Prof. Werner Mang der Herausforderung, gemeinsam Kunst innerhalb von 2 Tagen entstehen zu lassen.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels Sky Deutschland: "Sky Arts hat sich zur Aufgabe gemacht, die phantastisch vielseitige Welt der Kunst und Kultur zu beleuchten - und zwar ohne Berührungsängste und didaktischem Zeigefinger. Kunst erlebbar zu machen und der Gretchenfrage ihrer Definition nachzugehen, dem hat sich auch unser Format ´Mix up Art´ verschrieben. Zwei Menschen lernen sich kennen ... ein Kunststück?"

"Mix up Art" wird produziert von _wige south&browse im Auftrag von Sky Deutschland.

Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur, Tanz, klassische Musik und Konzertübertragungen.

Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer.

