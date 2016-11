Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Parteitag der Südwest-Grünen

Stuttgart (ots) - Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten löste ein Beben aus, welches das Urvertrauen der Grünen in die Sieghaftigkeit ihrer historischen Mission schwer erschütterte. Sie, die bisher daran arbeiteten, eine entwickelte Demokratie im Detail weiter zu verschönern, sehen sich aufgerufen, den liberalen Verfassungsstaat an sich zu verteidigen. Dass es nochmals so weit kommen würde, hätte er nicht gedacht, stöhnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf dem Landesparteitag am Wochenende.

