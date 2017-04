Viertelfinal-Rückspiel Real Madrid - FC Bayern München beschert Sky Sport neuen Saisonrekord in der UEFA Champions League

Unterföhring (ots) -

- Bis zu 1,52 Millionen Zuschauer verfolgten dramatischen UEFA Champions League Abend auf Sky - Marktanteil lag in der Verlängerung bei 7,0 Prozent (Z3+), in der Zielgruppe Männer 14-59 bei 11,6 Prozent - Mit 1,42 Millionen Zuschauern in der regulären Spielzeit drittstärkste UEFA Champions League Übertragung auf Sky aller Zeiten

Unterföhring, 19. April 2017 - Das dramatische Viertelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München bescherte dem deutschen Rekordmeister zwar kein Happyend, Sky konnte jedoch am Dienstagabend einen neuen Saisonrekord in der Königsklasse erzielen. In der Verlängerung verfolgten 1,52 Millionen Zuschauer (Z3+) die dramatischen Ereignisse im Estadio Santiago Bernabéu. Der Marktanteil lag bei 7,0 Prozent, in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren sahen 0,74 Millionen Fans die Verlängerung, was zu einem Rekordmarktanteil von 11,6 Prozent führte.

Während der regulären Spielzeit hatten bereits insgesamt 1,42 Millionen Zuschauer verfolgt, wie der FC Bayern die 1:2-Niederlage im Hinspiel aufholte. Davon wählten 1,2 Millionen Zuseher (Z3+) die Einzelspieloption Real Madrid gegen FC Bayern München. Dies entsprach der höchsten Reichweite einer UEFA Champions League Übertragung in dieser Saison und der drittstärksten in der Geschichte von Sky. Der Marktanteil lag während der regulären 90 Minuten bereits bei 4,6 Prozent bei allen Zusehern ab 3 Jahren sowie in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren bei 8,7 Prozent.

Nicht enthalten bei den Reichweiten sind die Abrufzahlen auf Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.

